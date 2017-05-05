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Еврокомиссия требует немедленно отменить е-декларирование для общественных организаций

Пятница, 05 мая 2017, 19:54
Версия для печати Комментарии

Еврокомиссия рассчитывает, что украинская власть отменит одно из положений антикоррупционного законодательства, которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы.

Об этом в пресс-службе Еврокомиссии сообщили Deutsche Welle.

Отмечается, что Брюссель уже поднимал в контактах с Киевом этот вопрос и продолжает это делать.

Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

"От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", - говорится в комментарии Еврокомиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

Ранее в пятницу было обнародовано письмо за подписью 20 евродепутатов из неформальной группы "Друзья Украины", в котором говорится в частности о эти поправки к закону о е-декларирования. Евродепутаты призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции.

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