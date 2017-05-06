Власти Франции рекомендуют СМИ не освещать содержание писем штаба Макрона

Суббота, 06 мая 2017, 10:40

Национальный совет Франции по контролю за президентской кампанией призвал СМИ не освещать содержание документов штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона, которые оказались слиты в сеть в результате хакерской атаки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Совет обращается к СМИ, в частности вебсайтам, с просьбой не сообщать о содержании этих данных и напоминает, что распространение ложной информации подпадает под действие закона, в частности, уголовного права", - говорится в сообщении.

Также Совет в субботу соберется на внеочередное заседание в связи с утечкой переписки.

Как известно в субботу во Франции день тишины перед вторым туром президентских выборов.

В пятницу поздно вечером команда Эммануэля Макрона сообщила, что стала жертвой массированной хакерской атаки за несколько часов до официального завершения кампании. Результатом атаки стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов штаба Макрона, при этом оригинальные документы смешаны с фейками.