Минобороны РФ обвинило Пентагон в зацикленности на холодной войне с Россией

Суббота, 06 мая 2017, 11:04

В Минобороны РФ считают, что генералы Пентагона зациклены на холодной войне с Россией и не понимают реальных угроз безопасности.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает РИА "Новости".

Так он прокомментировал выступление в американском сенате командующего силами специальных операций ВС США генерала Рэймонда Томаса.

Томас в своей речи назвал Россию "одной из пяти основных угроз для США" и отметил, что агрессивные действия Москвы носят постоянный характер.

"Зашоренность некоторых пентагоновских генералов на стереотипы "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять.", — заявил он.

Он отметил, что "из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим сил специальных операций другие", чем в России.

"Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", — сказал Конашенков.