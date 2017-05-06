В Ганновере нашли 5 бомб времен Второй мировой, эвакуируют 50 тысяч человек

Суббота, 06 мая 2017, 11:54

В немецком Ганновере в воскресенье эвакуируют около 50 тысяч человек для того чтобы обезвредить пять бомб времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ВВС.

Операция по эвакуации будет касаться десятой части населения города и станет второй крупнейшей в Германии.

Кроме жилых домов будут эвакуированы семь домов престарелых, больница и шинный завод Continental.

Эвакуация начнется в 9 утра. Для эвакуированных жителей организуют бесплатное питание и культурную программу. Предположительно, люди смогут вернуться в свои дома к вечеру.

Операция по обезвреживанию также может вызвать нарушения в работе железнодорожного транспорта.

Крупнейшая эвакуация, связанная с бомбами времен войны, была проведена в прошлом году в Аугсбурге. Тогда около 54 тыс. людей были эвакуированы после того, как в ходе строительных работ была обнаружена бомба весом 3,8 тонны.