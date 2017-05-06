На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон уже началось голосование в рамках второго тура тура президентских выборов во Франции.
Об этом сообщает Le Figaro.
Голосование на этих территориях происходит раньше из-за большой разницы часовых поясов.
Сообщается, что почти 5000 человек зарегистрированы в списке избирателей.
В субботу голосование проходит в половине заморских территорий Франции. Позже в Сен-Пьер и Микелон дулучаться избиратели Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.
На большей части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье.
Как известно, во втором туре за пост президента Франции поборются независимый кандидат Эммануэль макрон и представительница ультраправых Марин Ле Пен.