На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Суббота, 06 мая 2017, 13:47

На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон уже началось голосование в рамках второго тура тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Le Figaro.

Голосование на этих территориях происходит раньше из-за большой разницы часовых поясов.

Сообщается, что почти 5000 человек зарегистрированы в списке избирателей.

В субботу голосование проходит в половине заморских территорий Франции. Позже в Сен-Пьер и Микелон дулучаться избиратели Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.

На большей части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье.

Как известно, во втором туре за пост президента Франции поборются независимый кандидат Эммануэль макрон и представительница ультраправых Марин Ле Пен.