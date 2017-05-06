В Хорватии избрали нового спикера и смогли избежать внеочередных выборов

Суббота, 06 мая 2017, 17:23

Правящая партия Хорватии, Хорватский демократический союз, осталась при власти, доказав, что до сих пор имеет парламентское большинство и избрав нового спикера.

Об этом сообщает Balkan Insight.

В пятницу парламент Хорватии смог избрать нового спикера, которым стал член Хорватского демократического союза Земля Яндроковіч. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов, против были 13.

Всего в парламенте Хорватии 151 место, и 76 депутатов – это минимальное количество, необходимое для большинства.

Таким образом стране удалось избежать досрочных выборов, которые могли произойти в июле.

Как сообщалось, правительственный кризис в стране начался после того как премьер-министр Андрей Пленкович потребовал увольнения трех министров, которые являются членами партии MOST – партнера Хорватского демократического союза по коалиции. Министры отказались голосовать в поддержку министра финансов Здравко Марича во время вотума недоверия, инициированного оппозицией. Вотум недоверия провалился, однако глава партии MOST и спикер Божо Петров заявил о своей отставке, поставил под сомнение факт наличия большинства у Хорватского демократического союза и призвал к досрочным выборам.