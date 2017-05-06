Найти
АКТУАЛЬНО

В Варшаве десятки тысяч человек принимают участие в антиправительственном протесте

За первый месяц безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 грузинам

Хакеры слили в сеть десятки тысяч писем штаба Макрона

Еврокомиссия призвает немедленно отменить е-декларирование для активистов

В РФ объявили, как отомстят за решение Совета Европы по поводу Крыма

Правительственный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии




В Хорватии избрали нового спикера и смогли избежать внеочередных выборов

Суббота, 06 мая 2017, 17:23
Версия для печати Комментарии

Правящая партия Хорватии, Хорватский демократический союз, осталась при власти, доказав, что до сих пор имеет парламентское большинство и избрав нового спикера.

Об этом сообщает Balkan Insight.

В пятницу парламент Хорватии смог избрать нового спикера, которым стал член Хорватского демократического союза Земля Яндроковіч. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов, против были 13.

Всего в парламенте Хорватии 151 место, и 76 депутатов – это минимальное количество, необходимое для большинства.

Таким образом стране удалось избежать досрочных выборов, которые могли произойти в июле.

Как сообщалось, правительственный кризис в стране начался после того как премьер-министр Андрей Пленкович потребовал увольнения трех министров, которые являются членами партии MOST – партнера Хорватского демократического союза по коалиции. Министры отказались голосовать в поддержку министра финансов Здравко Марича во время вотума недоверия, инициированного оппозицией. Вотум недоверия провалился, однако глава партии MOST и спикер Божо Петров заявил о своей отставке, поставил под сомнение факт наличия большинства у Хорватского демократического союза и призвал к досрочным выборам.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:02
Почти 450 турецких госслужащих попросили об убежище в Германии
17:23
В Хорватии избрали нового спикера и смогли избежать внеочередных выборов
16:57
Меркель выступила за двойную стратегию в отношении России
16:09
фото
В Варшаве десятки тысяч человек принимают участие в антиправительственном протесте
15:45
Глава МИД Австрии похвалил Орбана за закрытие границы ЕС
15:04
Во Франции запретили принимать на работу слишком худых моделей
14:31
За первый месяц безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 грузинам
13:47
На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента
13:23
В Turkish Airlines пассажирам бизнес-класса будут предлагать ноутбуки после запрета США
12:33
В Венгрии на Дунае столкнулись два украинских теплохода
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

За три дня до президента: как изменит Францию избрание нового лидера

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан. Макрона готовы поддержать немало избирателей из числа тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов. Но у лидера гонки есть серьезная проблема – противоречия в его предвыборной программе...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге

"Европейская правда" разобралась, что утвердили в Страсбурге, как это решение поможет нам в дальнейших судебных процессах, а также выяснила, почему до последнего момента не было уверенности, что решение примут... Попытки сорвать голосование действительно имели место...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  