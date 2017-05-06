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Почти 450 турецких госслужащих попросили об убежище в Германии

Суббота, 06 мая 2017, 18:02
Версия для печати Комментарии

Около 450 турецких дипломатов, офицеров, судей и других госслужащих попросили об убежище в Германии.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

В это число входят как сами госслужащие, так и члены их семей.

В Турции их обвиняют в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого подозревают в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Некоторые военные из тех, кто попросил убежище в Германии, ранее были размещены на территории Бельгии в составе сил НАТО. Кроме того, поступило ходатайство о бывшего военного атташе, который работал в турецком посольстве в одной из африканских стран.

В целом же  убежище в Германии попросили более 7 тысяч турецких граждан.

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