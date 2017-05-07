Найти
АКТУАЛЬНО

Во Франции проходит второй тур выборов президента

В Варшаве десятки тысяч человек принимают участие в антиправительственном протесте

За первый месяц безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 грузинам

Хакеры слили в сеть десятки тысяч писем штаба Макрона

Еврокомиссия призвает немедленно отменить е-декларирование для активистов

В РФ объявили, как отомстят за решение Совета Европы по поводу Крыма




Олланд пообещал "ответить" на хакерскую атаку на штаб Макрона

Воскресенье, 07 мая 2017, 09:32
Версия для печати Комментарии

Французский президент Франсуа Олланд пообещал "ответить" на хакерские атаки, направленные против кандидата в президенты Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает AFP.

"Мы знали, что в ходе президентской кампании есть такие риски, потому что подобные ситуации уже происходили. Ничто не останется без ответа. Если произошло какое-то вмешательство или незаконное присвоение... мы должны провести расследование", - сказал Олланд во время визита в институт культуры в Париже.

Олланд добавил, что "поскольку мы узнали, что существуют эти операции, то есть эти угрозы, мы были предельно бдительными".

Он отметил, что не может точно сказать, был ли хакерский взлом попыткой дестабилизации выборов, как утверждает команда Макрона.

Накануне избирательная комиссия Франции предупредила французских журналистов о том, чтобы они не раскрывали содержание похищенных электронных писем штаба Макрона в последний день перед выборами, когда агитация запрещена.

В пятницу поздно вечером команда Эммануэля Макрона сообщила, что стала жертвой массированной хакерской атаки за несколько часов до официального завершения кампании.

Результатом атаки стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов штаба Макрона, при этом оригинальные документы смешаны с фейками.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:31
Задержанный во Франции бывший военный признался, что планировал нападение
10:09
Германия предлагает взимать плату с Британии за доступ к рынку ЕС - СМИ
09:32
Олланд пообещал "ответить" на хакерскую атаку на штаб Макрона
09:07
Во Франции проходит второй тур выборов президента
18:02
Почти 450 турецких госслужащих попросили об убежище в Германии
17:23
В Хорватии избрали нового спикера и смогли избежать внеочередных выборов
16:57
Меркель выступила за двойную стратегию в отношении России
16:09
фото
В Варшаве десятки тысяч человек принимают участие в антиправительственном протесте
15:45
Глава МИД Австрии похвалил Орбана за закрытие границы ЕС
15:04
Во Франции запретили принимать на работу слишком худых моделей
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

За три дня до президента: как изменит Францию избрание нового лидера

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан. Макрона готовы поддержать немало избирателей из числа тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов. Но у лидера гонки есть серьезная проблема – противоречия в его предвыборной программе...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге

"Европейская правда" разобралась, что утвердили в Страсбурге, как это решение поможет нам в дальнейших судебных процессах, а также выяснила, почему до последнего момента не было уверенности, что решение примут... Попытки сорвать голосование действительно имели место...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  