Олланд пообещал "ответить" на хакерскую атаку на штаб Макрона

Воскресенье, 07 мая 2017, 09:32

Французский президент Франсуа Олланд пообещал "ответить" на хакерские атаки, направленные против кандидата в президенты Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает AFP.

"Мы знали, что в ходе президентской кампании есть такие риски, потому что подобные ситуации уже происходили. Ничто не останется без ответа. Если произошло какое-то вмешательство или незаконное присвоение... мы должны провести расследование", - сказал Олланд во время визита в институт культуры в Париже.

Олланд добавил, что "поскольку мы узнали, что существуют эти операции, то есть эти угрозы, мы были предельно бдительными".

Он отметил, что не может точно сказать, был ли хакерский взлом попыткой дестабилизации выборов, как утверждает команда Макрона.

Накануне избирательная комиссия Франции предупредила французских журналистов о том, чтобы они не раскрывали содержание похищенных электронных писем штаба Макрона в последний день перед выборами, когда агитация запрещена.

В пятницу поздно вечером команда Эммануэля Макрона сообщила, что стала жертвой массированной хакерской атаки за несколько часов до официального завершения кампании.

Результатом атаки стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов штаба Макрона, при этом оригинальные документы смешаны с фейками.