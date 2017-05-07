Активистки Femen устроили акцию возле участка, где голосовала Ле Пен

Активистки движения Femen провели акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
Фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Ирина Шевченко.
На фотографиях видно, как пять полуобнаженных девушек развернули огромный плакат на строительных лесах церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.
#Presidentielle2017 : les Femen s'invitent chez Marine Le Pen https://t.co/csMed9ZA2p pic.twitter.com/aHWMX4rGjN— L'Obs (@lobs) 7 травня 2017 р.
На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".
По сообщениям французских СМИ, участницы акции были задержаны полицией.
Напомним, активистки Femen устроили акцию против марин Ле Пен и во время первого тура голосования. Они пытались попасть на территорию избирательного участка как раз перед приездом кандидата ультраправых.