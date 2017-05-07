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Активистки Femen устроили акцию возле участка, где голосовала Ле Пен

Воскресенье, 07 мая 2017, 12:27
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Версия для печати Комментарии

Активистки движения Femen провели акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Ирина Шевченко.

На фотографиях видно, как пять полуобнаженных девушек развернули огромный плакат на строительных лесах церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.

На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".

По сообщениям французских СМИ, участницы акции были задержаны полицией.

Напомним, активистки Femen устроили акцию против марин Ле Пен и во время первого тура голосования. Они пытались попасть на территорию избирательного участка как раз перед приездом кандидата ультраправых.

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