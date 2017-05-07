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Штаб Макрона возобновил работу возле Лувра после эвакуации

Воскресенье, 07 мая 2017, 16:07
Версия для печати Комментарии

Полиция Парижа сообщила о завершении проверки территории вблизи Лувра, где расположен штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter.

"Проверка завершена, можно вернуться к обычной работе", - говорится в сообщении.

Агентство Associated Press сообщает, что взрывотехники уже покинули территорию, откуда ранее эвакуировали несколько сотен человек, в основном журналистов, освещающих ход выборов.

Сам музей не был эвакуирован и не закрывался, туристы продолжали входить и выходить.

Около 50 тысяч силовиков охраняют избирательные участки и другие объекты во Франции во время второго тура выборов президента Франции.

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