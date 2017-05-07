Макрон уверенно победил в заморских французских территориях - СМИ

Воскресенье, 07 мая 2017, 16:42

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон набрал большинство голосов во втором туре выборов президента по результатам голосования в заморских территориях, которое состоялось в субботу.

Об этом сообщает бельгийский канал RTBF.

Во Франции обнародование предварительных результатов и экзит-полов возможно только после завершения воскресного голосования.

Телеканал не приводит точный результат Макрона, но сообщается, что он является безусловным лидером в заморских территориях (Гваделупа, Мартиника, Гайана), а также набрал большинство голосов в Соединенных Штатах и Канаде, где голосование также завершилось.

Напомним, во Франции в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. На пост главы государства претендуют лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Кандидаты уже проголосовали сегодня утром и отправились в Париж, где будут ждать объявления результатов.