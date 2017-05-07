В Средиземном море за два дня спасли 6 тысяч мигрантов

Воскресенье, 07 мая 2017, 17:18

Около 6000 мигрантов, которые надеялись добраться до Европы, были спасены в Средиземном море в пятницу и субботу.

Об этом сообщает The Local.

Около 3000 мигрантов были подобраны в субботу военно-морским флотом, береговой охраной, пограничным агентством ЕС Frontex и кораблями неправительственных организаций.

Некоторые из них уже доставлены на берег в Италии, а другие, в том числе 730 на борту судна, эксплуатируемого "Врачами без границ", направляются к итальянскому побережью.

В пятницу около 3000 мигрантов были найдены в Средиземном море на резиновых лодках и самодельных плотах после того, как они покинули Ливию,.

Ливийская береговая охрана также сообщила, что подобрала около 170 мигрантов в районе Триполи в субботу, но ей не удалось спасти остальных "за неимением средств".

Ранее сообщалось, что в Средиземном море с начала года погибли 1089 мигрантов, которые пытались попасть в Европу.