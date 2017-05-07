Явка на выборах во Франции резко упала с сообщением о вероятном победителе

Воскресенье, 07 мая 2017, 20:12

Количество избирателей, которые голосуют на участках во Франции, ближе к вечеру существенно снизилось.

Бельгийская франкоязычная газета Le Soir утверждает об исторически низкой явке по состоянию на 17 часов по центральноевропейскому времени.

Издание приводит данные министерства внутренних дел, которое во Франции занимается проведением выборов: по состоянию на 17:00 проголосовало 65,3% избирателей. Для сравнения, в 2012 году этот показатель составил 71,96%, в 2007 - 75,11%, в 2002 - 67,62%. В первом туре в 2017 году на это время проголосовали 69,42% избирателей.

Пока неизвестно, повлияло ли на снижение явки сообщение о предполагаемых результатах голосования: за час до того франкоязычные СМИ Бельгии распространили сообщение о том, что по предварительным результатам экзит-полов Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции.

Обнародование этих результатов во французских СМИ запрещено до завершения голосования.