В штабе Ле Пен конфликт со СМИ, отменена аккредитация десятка изданий

Штаб Ле Пен запретил журналистам ряда СМИ посещать мероприятия в штабе "Национального фронта, посвященные завершению выборов президента Франции
Об этом сообщают французские медиа, включая Liberation.
Полный список тех, кому закрыли доступ к штаб НФ, пока неизвестен, но сообщается, что с запретом уже столкнулись по меньшей мере десяток изданий (как французских, так и международных), которые перед тем успешно аккредитовались в штабе. Среди тех, кто попал под запрет - Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.
В ответ на это несколько популярных французских изданий, в том числе Libération и Le Monde, объявили бойкот в знак солидарности с коллегами и написали, что не будут посещать воскресные постизбирательные события в штабе Ле Пен.
Как сообщалось, по предварительным данным Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции.