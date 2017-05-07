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В штабе Ле Пен конфликт со СМИ, отменена аккредитация десятка изданий

Воскресенье, 07 мая 2017, 20:42
Версия для печати Комментарии

Штаб Ле Пен запретил журналистам ряда СМИ посещать мероприятия в штабе "Национального фронта, посвященные завершению выборов президента Франции

Об этом сообщают французские медиа, включая Liberation.

Полный список тех, кому закрыли доступ к штаб НФ, пока неизвестен, но сообщается, что с запретом уже столкнулись по меньшей мере десяток изданий (как французских, так и международных), которые перед тем успешно аккредитовались в штабе. Среди тех, кто попал под запрет - Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.

В ответ на это несколько популярных французских изданий, в том числе Libération и Le Monde, объявили бойкот в знак солидарности с коллегами и написали, что не будут посещать воскресные постизбирательные события в штабе Ле Пен.

Как сообщалось, по предварительным данным Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции.

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