Порошенко: Макрон станет союзником Украины в Нормандском формате

Воскресенье, 07 мая 2017, 23:34

Президент Петр Порошенко рассчитывает на эффективную работу "нормандской четверки" после избрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции.

Об этом президент написал на своем Facebook.

"С этой победой Украина обрела надежного союзника в Нормандском формате, в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - считает Порошенко.

Президент также поблагодарил победителю выборов за "бескомпромиссную поддержку Украины в условиях российской агрессии", хотя осталось непонятным, о чем идет речь, ведь до сих пор публичной поддержки от Макрона не поступало

Кроме этого, Порошенко отметил, что поражение ультраправой Ле Пен стало также победой всей Европы. "Выбор французского народа – это яркое свидетельство победы программы Европы свободы над альтернативной Европой национализма", - заявил он.