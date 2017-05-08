Ле Пен объявила о "глубокой трансформации" "Национального фронта"

Понедельник, 08 мая 2017, 10:24

Марин Ле Пен после поражения во втором туре выборов президента Франции объявила о "глубокой трансформации" своей партии "Национальный фронт".

Об этом сообщает Le Figaro.

Ле Пен считает, что партия нуждается в масштабной перестройки после президентских выборов. Очевидно, изменения направлены на участие в парламентских выборах, которые состоятся уже через месяц – 11 и 18 июня.

"Нам необходимо начать глубокую трансформацию нашего движения, чтобы сформировать новую политическую силу, как к этому призывают многие французы", - сказала Ле Пен, выступая в Париже после объявления результатов.

Ле Пен также сказала, что выборы показали разделение страны на "патриотов и глобалистов".

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