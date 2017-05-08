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В Эстонии начались масштабные военные учения НАТО

Понедельник, 08 мая 2017, 12:21
Версия для печати Комментарии

В Эстонии 8 мая начинаются масштабные военные учения "Весенний шторм". В этом году в них примут участие почти 9000 человек.

Об этом сообщает сайт Сил обороны Эстонии.

В учениях наряду с эстонскими военными также примут участие около 2000 военнослужащих из 13 стран.

Более 800 человек будут Великобританию, которая возглавяет батальйон НАТО в Эстонии. Германия прислала на учения в Эстонию около 400 военнослужащих.

В состав боевой группы НАТО входят около 300 французских военных. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.

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