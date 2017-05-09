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Меркель не позволит в Германии турецкий референдум по смертной казни

Вторник, 09 мая 2017, 12:58
Версия для печати Комментарии

Правительство Германии не допустит ни агитации, ни проведение на территории ФРГ референдума о введении смертной казни в Турции.

Об этом в интервью радиостанции WDR 5 заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Stern.

Хотя пока никаких запросов о проведении референдума от Турции не поступало, Меркель заявила, что вопрос, к сожалению, совсем не гипотетической, "ведь эта тема обсуждается в Турции".

Меркель подчеркнула, что Германия категорически отвергает такие вопросы, как смертная казнь, соответственно, агитировать по ней на территории страны невозможно.

Около 1,4 млн турецких граждан, проживающих в Германии, имеют право голоса на турецких выборах. Почти половина из них приняла участие в недавнем референдуме, по результатам которого были расширены полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На прошлой неделе о невозможности референдума в Германии среди местных турок заявил спикер Меркель Штеффен Зайберт.

Впоследствии о запрете проведения возможного референдума на территории своей страны объявили Австрия.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция может провести новый референдум по вопросу возобновления смертной казни.

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