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Почти половина поляков выступают против принятия беженцев - опрос

Вторник, 09 мая 2017, 14:50
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Почти половина населения Польши не хотят принимать беженцев в своей стране, в то время как готовность приютить мигрантов выражают лишь 4% населения.

Об этом свидетельствуют данные исследовании Ipsos по заказу телеканала TVP, сообщает "Польское радио".

Согласно результатам, 46% поляков категорически против принятия Польшей беженцев и исламских иммигрантов.

"Нет" или "скорее нет" на вопрос о том, должна Польша приютить исламских иммигрантов, ответили 73% опрошенных.

"Скорее да" для беженцев и иммигрантов сказали 19% респондентов. Однозначное "да" по принятию беженцев и мусульманских иммигрантов выразили только 4% опрошенных.

Еще 4% затруднились ответить на вопрос.

Стоит отметить, что в январе 2017 CBOS опубликовал исследование, в котором против принятия беженцев из Ближнего Востока и Африки высказались 67% анкетируемых поляков, из них почти 2/3 были решительно против такой идеи.

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