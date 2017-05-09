Суд в Австрии обязал Facebook удалять посты с "языком ненависти"

Суд в Вене обязал социальную сеть Facebook удалять оскорбительные публикации, если они несут "язык ненависти".
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Иск в суд против Facebook подала Партия зеленых Австрии, лидер которой Ева Главишниг пострадала от оскорбительных сообщений в соцсети.
Суд считает, что публикации о Главишниг четко несут "язык ненависти" и противоречат "стандартам сообщества".
Поэтому суд постановил, что Facebook должен удалять оскорбительные посты не только в Австрии, но и во всем мире, отметив, что только блокировки такого контента недостаточно.
"Это невероятное достижение", - прокомментировал решение суда спикер партии Дитер Брош на пресс-конференции в понедельник. Он выразил надежду, что Facebook изменит свою политику в отношении оскорбительных публикаций, учитывая возможные иски в будущем.
Facebook, Twitter и другие социальные сети подверглись критике за то, что они очень медленно реагируют на "язык ненависти" и недостаточно быстро уничтожают соответствующие сообщения.
Напомним, в правительстве Германии представили законопроект, согласно которому компании могут штрафовать на сумму до 50 миллионов евро, если они не будут удалять посты с "языком ненависти" и реагировать на жалобы пользователей.