Суд в Австрии обязал Facebook удалять посты с "языком ненависти"

Вторник, 09 мая 2017, 16:05

Суд в Вене обязал социальную сеть Facebook удалять оскорбительные публикации, если они несут "язык ненависти".

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Иск в суд против Facebook подала Партия зеленых Австрии, лидер которой Ева Главишниг пострадала от оскорбительных сообщений в соцсети.

Суд считает, что публикации о Главишниг четко несут "язык ненависти" и противоречат "стандартам сообщества".

Поэтому суд постановил, что Facebook должен удалять оскорбительные посты не только в Австрии, но и во всем мире, отметив, что только блокировки такого контента недостаточно.

"Это невероятное достижение", - прокомментировал решение суда спикер партии Дитер Брош на пресс-конференции в понедельник. Он выразил надежду, что Facebook изменит свою политику в отношении оскорбительных публикаций, учитывая возможные иски в будущем.

Facebook, Twitter и другие социальные сети подверглись критике за то, что они очень медленно реагируют на "язык ненависти" и недостаточно быстро уничтожают соответствующие сообщения.

Напомним, в правительстве Германии представили законопроект, согласно которому компании могут штрафовать на сумму до 50 миллионов евро, если они не будут удалять посты с "языком ненависти" и реагировать на жалобы пользователей.