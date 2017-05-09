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Россия отрицает казнь своего военного исламистами в Сирии

Вторник, 09 мая 2017, 16:34
Версия для печати Комментарии

В Министерстве обороны России опровергли информацию о том, что террористы ИГИЛ якобы захватили и казнили российского военнослужащего в Сирии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на обороне ведомство РФ.

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - заявили в российском Минобороны.

Как сообщили в Минобороны РФ, они осуждают "действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы международных террористических группировок".

Напомним, во вторник террористы "Исламского государства" распространили в сети видео, на котором показали якобы казнь русского офицера разведки, захваченного в Сирии.

Видеоролик продолжительностью 12 минут выпустили на русском языке. На видео было видно мужчину в черном свитере, который на коленях призывает других российских агентов в Сирии сдаться.

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