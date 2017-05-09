В послании ко Дню Европы Эрдоган раскритиковал ЕС за исламофобию

Вторник, 09 мая 2017, 18:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европейский Союз за распространение "дискриминации, культурного расизма, ксенофобии и исламофобии" в своем послании по случаю Дня Европы, который отмечается в странах ЕС 9 мая.

Цитаты из послания приводит государственное турецкое агентство Anadolu.

В обращении Эрдоган отмечает, что наибольшей угрозой для будущего ЕС есть рост влияния ультраправых сил.

"К сожалению, такие социальные недуги, как дискриминация, культурный расизм, ксенофобия и исламофобия быстро распространяются на европейском континенте. Ультраправые партии захватывают социально-политическую жизнь Европы", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер раскритиковал европейских политиков за то, что они "остаются равнодушными к этим политическим течениям, преследуя свои краткосрочные интересы".

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция желает продолжить процесс вступления в ЕС, но переговоры необходимо продолжить "в рамках взаимоуважения и равенства". При этом он напомнил о роли, которую Анкара играет в решении миграционной кризиса.