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ЕК: сейчас нет угрозы, что Брюссель активирует приостановление безвиза с Украиной

Четверг, 01 июня 2017, 18:46
Версия для печати Комментарии

В Брюсселе не видят причин говорить о возможности приостановления безвизового режима, несмотря на определенную обеспокоенность относительно реформ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Киеве.

Как известно, ЕС принял механизм приостановления безвиза, в частности в случае если безвизовая страна показывает регресс в исполнении реформ по безвизовому плану, однако по Украине такой угрозы нет.

"Сейчас нет признаков или причин для того, чтобы этот механизм был активирован и я не вижу такой угрозы на данный момент", - подчеркнул он.

Йоханнес Хан призвал граждан Украины "радоваться тому, что безвизовый режим в ближайшее время заработает" и не беспокоиться вопросом приостановления, хотя перед этим в общении со СМИ он вспомнил об обеспокоенности ЕК по выполнению антикоррупционной реформы.

 "Если достигнутые реформы будут сохранены, нет нужды опасаться, что этот механизм будет задействован", - подчеркнул комиссар.

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