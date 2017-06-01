Комиссар Хан: е-декларирование активистов следует отменить до саммита Украина-ЕС

Четверг, 01 июня 2017, 19:00

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан утверждает, что подробно оговорил с президентом Украины петром Порошенко проблему законодательных норм, которые обязывают общественных активистов подавать декларации вместе с государственными служащими.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комиссар Хан отметил, что в ЕС настаивают на исправлении ошибок, которые Украина допустила при принятии законодательства о противодействии коррупции: "Недостаточно только создать агентства (антикоррупционные органы), но надо также дойти до того, когда они эффективно выполняют обязанности".

Он напомнил о претензиях, неоднократно звучали от ЕК, в частности относительно нормы об электронном декларировании общественных активистов, а также отметил, что подробно обсудил это с президентом Порошенко. "Это, в частности, является причиной того, почему я опоздал", - добавил он.

Йоханнес Хан выразил надежду, что Украина решит данную проблему в ближайшие полтора месяца.

"У нас есть все возможности решить эту проблему до саммита Украина-ЕС, который состоится в июле", - заявил он.

Как известно, для решения данной проблемы Верховная рада должна внести изменения в закон о предотвращении коррупции. Саммит Украина-ЕС запланирован на 13 июля и состоится в Киеве.