В Британии посчитали все голоса: лейбористы впервые победили в Кенсингтоне

Суббота, 10 июня 2017, 10:02

В Великобритании обнародовали окончательные результаты досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Последним отчитался об итогах голосования лондонский округ Кенсингтон, в котором разрыв между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партиями был настолько мал, что нужно было несколько раз пересчитывать голоса.

В результате, как сообщает The Independent, лейбористы выиграли в Кенсингтоне - впервые в истории избирательного округа.

После многократных пересчетов, Эмма Дент Коуд от лейбористов победила с перевесом в 20 голосов.

Согласно результатам, больше всего мандатов получила Консервативная партия - 318 депутатских мест, потеряв 13 по сравнению с выборами 2015 года.

Второе место заняла Лейбористская партия, которая получает 262 депутатских места, что на 30 больше, чем она имела в текущем составе парламента.

Третьей стала Шотландская национальная партия, которая в новом парламенте будет иметь 35 депутатов. Шотландские националисты потеряли 21 депутатское место, то есть треть.

Партия либеральных демократов будет иметь 12 мест (+4) в парламенте, Североирландская Демократическая юнионистская партия - 10 мест (2), ирландская партия Шинн Фейн - 7 мест (3), партия Уэльса (Plaid Cymru) - 4 места (1) Партия Зеленых - 1 место.

Партия UKIP, которая активно поддерживала выход Британии из ЕС, не будет иметь ни одного депутата в парламенте. Полл Наттол, лидер Партии независимости Великобритании (UKIP), отказался от лидерства в партии после полного провала на парламентских выборах.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй уже заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза.

Мэй сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), что позволит консерваторам сформировать правительство.