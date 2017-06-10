Меркель: ЕС готов начать переговоры по Brexit

Суббота, 10 июня 2017, 11:31

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит никаких препятствий на пути начала переговоров по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Об этом сообщает BBC.

По словам Меркель, она надеется, что Великобритания будет придерживаться графика, добавив, что Европейский Союз готов к переговорам.

Канцлер Германии также добавила, что надеется на то, что Британия останется хорошим партнером после переговоров, которые должны начаться 19 июня.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что переговоры о выходе Британии из состава ЕС стартуют 19 июня.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер не уверен, смогут ли вовремя начаться переговоры с Великобританией касательно ее выхода из ЕС на фоне результатов выборов.