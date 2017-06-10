Генсек ООН планирует посетить Украину в ближайшее время

Суббота, 10 июня 2017, 13:16

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Украину в ближайшее время.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные исполнительного директора структуры "ООН-Женщины", заместителя генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкуко.

"Во время прошлогодней командировки в штаб-квартиру ООН, передала приглашение посетить Украину заместителю генерального секретаря ООН, исполнительному директору структуры "ООН-Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкуко. В пятницу, вместе с колежанками, принимали госпожу Мламбо-Нгкуку в Верховной Раде.

Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", - написала она.

"Кстати, вопрос гендерного равенства определен Антонио Гутерришем как ключевой приоритет его работы ", - добавила Геращенко.