Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

Суббота, 10 июня 2017, 15:08

Швеция выделила 5 миллионов евро на утверждение гендерного равенства в Украине в рамках проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине".

Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее соглашение о финансировании проекта было подписано заместителем Генсека ООН, исполнительным директором программы "ООН Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука и послом Королевства Швеция в Украине Мартином Хагстромом.

Проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы нового офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также на помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность".