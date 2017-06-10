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Тереза Мэй сформирует новое правительство Великобритании



Главные советники Мэй ушли в отставку из-за потери консерваторами большинства на выборах

Суббота, 10 июня 2017, 16:18
Версия для печати Комментарии

Ближайшие советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подали в отставку после выборов, на которых консерваторы потеряли свое большинство.

Об этом сообщает The Guardian.

Ник Тимоти, советник Мэй, объявил о своей отставке письмом, который был размещен на сайте Консервативной партии.

"Вчера я ушел с поста советника премьер-министра. Понятно, что общий результат выборов является огромным разочарованием. Я беру ответственность за свою часть в этой избирательной кампании", - написал он.

Представитель консерваторов также подтвердил отставку Фионы Хилл.

"Мне было очень приятно работать в правительстве, и приятно работать с таким замечательным премьер-министром. У меня нет сомнений в том, что Тереза ​​Мэй будет продолжать сильно служить и работать на посту премьер-министра - и сделает это с блеском" - сказала Хилл.

"Были сигналы того, что Мэй могла столкнуться с проблемой лидерства уже в понедельник, если бы эти двое не подали в отставку. Депутаты говорят, что отставка Тимоти и Хилл - была единственным путем для Мэй устоять, особенно когда наготове остаются еще такие фигуры, как Борис Джонсон ", - отмечает издание.

Сообщается, что Тимоти и Хилл столкнулись с резкой критикой за свою роль в кампании и управлении офисом Мэй. Старшие члены команды премьер-министра заявили, что оба должны пойти со своих должностей.

Напомним, консерваторы не будут иметь абсолютного большинства в парламенте и не могут единолично формировать правительство. По предварительной информации, они договорились о коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).

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