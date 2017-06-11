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Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Воскресенье, 11 июня 2017, 08:47
Версия для печати Комментарии

Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов депутатов Национального собрания - нижней палаты парламента. Избиратели должны избрать 577 депутатов.

Последние результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что фаворитом выборов является партия "Вперед, республика", которую возглавляет новый президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, что партия Макрона была создана лишь в 2016 году и не имеет депутатов в нынешнем составе парламента, а большинство кандидатов политические новички.

Консервативные "Республиканцы" и их партнеры "Союз демократов и независимых", по прогнозам, получат 22% голосов, а ультраправый "Национальный фронт" набирает 18%.

Согласно мажоритарной системе, голосование проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе.

Если кандидат набирает более 50% в первом туре, его объявляют победителем. В противном случае два кандидата с наибольшим количеством голосов выходят во второй тур.

Ранее сообщалось, что граждане Франции, голосовавшие за рубежом в первом туре парламентских выборов, подавляющим большинством поддержали кандидатов от партии Макрона.

Второй тур выборов состоится 18 июня.

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