Президент Словакии призвал Украину не останавливаться в реформах после безвиза

Воскресенье, 11 июня 2017, 12:44

Президент Словакии Андрей Киска призвал Украину не останавливаться на пути реформ после введения безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко на словацко-украинской границе.

"Хочу вас призвать, чтобы вы и в дальнейшем проводили реформы. Реформы требуют много усилий. Это значит, что вы должны продолжать их выполнять, и я вам скажу, что это ставит перед гражданами очень много требований, но, поверьте мне, что это очень выгодно для вас", - сказал Киска.

Президент Словакии назвал начало безвиза прекрасным днем ​​как для украинцев, так и для словаков.

"За этим днем ​​скрыто много усилий, много тяжелой работы. Украина выполнила свои обещания и то же самое сделал и Европейский Союз. Так т должно быть: каждый должен выполнять свои обязанности", - добавил он

Киска заверил, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы "она направлялась в Европейский Союз, где вам и предстоит быть".