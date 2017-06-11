Глава МИД Германии опасается, что катарская кризис может перерасти в войну

Воскресенье, 11 июня 2017, 15:18

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность тем, что дипломатический кризис в регионе Персидского залива вокруг Катара может перерасти в открытый военный конфликт.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Есть опасность того, что этот спор может превратиться в войну", - сказал Габриэль.

Глава МИД ФРГ сообщил, что в последние дни у него было много разговоров со своими коллегами из Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана и Кувейта.

"Из моих разговоров в течение этой недели я знаю, насколько сложной является ситуация. Но я считаю, что также есть хорошие шансы на то, чтобы продвинуться вперед (в преодолении кризиса, - ред.)", - добавил министр.

Напомним, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.