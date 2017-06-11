Партия Мэй пока не договорилась с партнерами о поддержке в парламенте

Воскресенье, 11 июня 2017, 15:44

Консервативная партия Великобритании ведет переговоры с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) для того, чтобы премьер Тереза ​​Мэй осталась у власти.

Об этом сообщает ВВС.

В субботу вечером СМИ сообщили, что консерваторы договорились с юнионистами о поддержке партии власти в ходе голосований, но без формирования официальной коалиции.

Впрочем, позже эту информацию опровергли в партии Мэй, отметив, что переговоры продолжаются.

Консерваторы получили 318 мест в парламенте на досрочных выборах, тогда как для абсолютного большинства необходимо на восемь больше.

Единственная надежда Терезы Мэй сформировать правительство - это получить поддержку от DUP, которая получила 10 мест.

Переговоры между двумя партиями усложняются значительными расхождениями по ряду вопросов. Например, северные ирландцы в вопросе Brexit считают, что лучше плохое соглашение с ЕС, чем вообще никакого соглашения.