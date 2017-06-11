Посол Украины в Австрии: проблем никаких, за 10 минут проходит весь самолет

Граждане Украины, которые прибывают сегодня в Австрию по безвизовому режиму, не имеют никаких проблем при пересечении границы.
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.
"Консулы утром в аэропорту. Проблем никаких. За 10 минут проходит весь самолет. Австрийцы справку о несудимости не просят. Деньги в кошельке не пересчитывают. В зубы не заглядывают. Украинец? - Проходи! ", - написал Щерба.
#Vienna. #Airport.— olexander scherba (@olex_scherba) 11 червня 2017 р.
4th plane from #Ukraine today.
Line moves very fast.
Pass checkout takes 10 min tops. #Visafree #Безвиз #БезВіз pic.twitter.com/7haE9oTyBD
Он также отметил, что за сегодня прибыли уже четыре самолета с украинскими гражданами, и никаких проблем на паспортном контроле не возникло.
Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.
О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".
Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".