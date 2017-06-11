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Посол Украины в Австрии: проблем никаких, за 10 минут проходит весь самолет

Воскресенье, 11 июня 2017, 16:18
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Граждане Украины, которые прибывают сегодня в Австрию по безвизовому режиму, не имеют никаких проблем при пересечении границы.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"Консулы утром в аэропорту. Проблем никаких. За 10 минут проходит весь самолет. Австрийцы справку о несудимости не просят. Деньги в кошельке не пересчитывают. В зубы не заглядывают. Украинец? - Проходи! ", - написал Щерба.

Он также отметил, что за сегодня прибыли уже четыре самолета с украинскими гражданами, и никаких проблем на паспортном контроле не возникло.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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