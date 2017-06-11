Ле Пен провалилась на парламентских выборах во Франции, получит до 1% мандатов

Воскресенье, 11 июня 2017, 23:45

Правая партия "Национальный фронт", которая является одной из наиболее пророссийских во Франции, потерпела тотальное поражение на парламентских выборах 11 июня.

Это следует из подсчетов французской газеты Le Figaro.

По оценкам издания, "Национальный фронт" после второго тура выборов скорее всего получит от 2 до 5 мандатов. Всего в национальном собрании Франции 577 мест.

Издание цитирует одного из ключевых представителей партии Гилбер Колара, который назвал результат партии "очень разочаровывающим" и призвал избирателей мобилизоваться ко второму туру. Выборы в Национальное собрание Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе, в воскресенье 11 июня состоялся первый тур.

Напомним, что лидер НФ Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 получила второе место и поддержку 33,9% избирателей.

Как сообщалось, предварительный подсчет голосов на парламентских выборах во Франции 11 июня свидетельствует об уверенной победе партии "Вперед!", Созданной новоизбранным президентом страны Эмануэлем Макрона - его однопартийцы сенсационно победили в первом туре.