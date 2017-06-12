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Партия Макрона выиграла первый тур парламентских выборов во Франции

Понедельник, 12 июня 2017, 08:11
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Альянс президентской партии "Вперед, республика!" и партии MoDem получил в первом туре парламентских выборов во Франции треть голосов.

Таковы данные подсчета 100% голосов, обнародованные МВД Франции, передает Le Figaro.

По альянс "Вперед, республика" - MoDem проголосовали 32,32% избирателей.

Второй результат - у правоцентристской партии "Республиканцы", "Союза демократов и независимых" и других партий, входящих в альянс с Республиканцами. По данным МВД, вместе они набирают 21,56% голосов.

Ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен и партия "Вставай, Франция", вступившая с ним в альянс ", набрал 13,74%.

Социалистическая партия, которая до сих пор была правящей, и союзные партии вместе набрали 9,51%.

Кроме того, в первом туре также удалось выбрать четырех депутатов, которые победили в округах с результатом более 50%. Двое из выбранных являются представителями партии Макрона, один относится к альянсу "Республикацив", еще один является представителем левых.

Как сообщалось, ожидается, что в итоге однопартийцы Макрона получат от 400 до 440 мандатов. Всего в нижней палате парламента Франции - 577 депутатов.

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