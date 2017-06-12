В Белом доме отрицают отсрочку визита Трампа в Британию

Понедельник, 12 июня 2017, 09:23

В Белом доме опровергли сообщения, что президент США Дональд Трамп планирует отложить свой государственный визит в Великобританию из-за опасений потенциальных протестов.

Об этом сообщает CNN.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Трамп был обеспокоен этим во время беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Однако высокопоставленный источник в администрации Трампа отрицает, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора между двумя лидерами.

"Президент имеет огромное уважение к премьер-министру Мэй. Эта тема никогда не поднималась во время разговора", - сказал чиновник.

Еще один источник заявил, что Трамп может никогда не быть популярным, но это его не беспокоит.

"Королева отправила приглашение президенту Трампа посетить Великобританию, и нет никаких изменений в этих планах", - сказал пресс-секретарь в офисе премьер-министра Терезы Мэй.

Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой.