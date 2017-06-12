В Белом доме отрицают отсрочку визита Трампа в Британию

В Белом доме опровергли сообщения, что президент США Дональд Трамп планирует отложить свой государственный визит в Великобританию из-за опасений потенциальных протестов.
Об этом сообщает CNN.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Трамп был обеспокоен этим во время беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Однако высокопоставленный источник в администрации Трампа отрицает, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора между двумя лидерами.
"Президент имеет огромное уважение к премьер-министру Мэй. Эта тема никогда не поднималась во время разговора", - сказал чиновник.
Еще один источник заявил, что Трамп может никогда не быть популярным, но это его не беспокоит.
"Королева отправила приглашение президенту Трампа посетить Великобританию, и нет никаких изменений в этих планах", - сказал пресс-секретарь в офисе премьер-министра Терезы Мэй.
Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой.