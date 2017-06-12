В первые сутки безвиза количество украинцев на границе увеличилось на 7% - ГФС

Понедельник, 12 июня 2017, 15:46

С начала действия безвизового режима общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу в зоне деятельности таможен, смежных со странами Европейского Союза, составила 53 428 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По сравнению с общим среднесуточным показателем по таможням Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей в 2017 году (49 817) их количество выросло на 7%.

Больше всего пассажиров выехали через границу в зоне деятельности Львовской таможни - 25 031 при среднесуточном показателе по этой таможни - 23680 и Закарпатской - 17 961 при среднесуточном 14009.

Осуществлено таможенное оформление 16 263 легковых и 2338 грузовых авто. По сравнению с общими среднесуточным показателям 2017 года их число возросло на 16% и 18% соответственно.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".