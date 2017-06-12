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Британские туристы симулируют отравления на курортах Испании: МИД просит прекратить

Понедельник, 12 июня 2017, 18:56
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Министерство иностранных дел Великобритании советует британцам, которые посещают испанский остров Майорка, не симулировать пищевые расстройства.

Об этом сообщает Associated Press.

Официальное предупреждение появилось после многих сообщений о людях, которые выдвигают сомнительные претензии по поводу пищевого отравления, и ареста одного человека, который, вероятно, подала ложное заявление.

МИД просит британцев "подавать жалобу или выдвигать претензии, если вы действительно пострадали от травмы или болезни. Если вы подаете умышленно ложное заявление, вам может грозить юридическая ответственность в Британии или Испании".

Средиземноморский остров Майорка очень популярен среди британских туристов.

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