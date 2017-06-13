В Турции нашли предполагаемых организаторов убийства посла РФ - СМИ

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Вторник, 13 июня 2017, 08:52
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Прокуратора Анкары идентифицировала пять подозреваемых в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова и продвигает версию, что именно они являются организаторами нападения.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на информацию издания Yeni Şafak.

По версии прокуратуры, один из пяти подозреваемых, возможно, приказал сотруднику полиции Мевлюту Алтинташу совершить убийство Карлова.

Прокуратура установила, что в конце ноября 2016 года Алтинташ ездил в пятизвездочный отель в Анкаре и, возможно, получил приказ убить посла во время встречи в отеле. Таким образом прокуроры идентифицировали пятерых подозреваемых, которые находились в то время в отеле и могли иметь контакты с Алтинташем.

Также убийца Карлова за несколько дней до поездки в отель ездил в торговый центр, где провел два онлайн-разговор в приложении FaceTime. Следствие считает, что человек, с которым он общался в приложении, затем и встретилсяс ним в отеле.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова состоялся 19 декабря 2016 во время выступления на открытии выставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

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