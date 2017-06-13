На британской военной базе на Кипре произошел взрыв, ранен один человек

На британской заморской территории Декелия, на Кипре, в штабе полиции произошел незначительный взрыв, ранен один полицейский.
Об этом сообщил британский представитель штаб-квартиры Кристиан Грей, передает The Associated Press.
По словам Грея, власти рассматривают взрыв, который произошел 13 июня перед рассветом в Декелии Гаррисон у юго-восточного побережья Кипра, как уголовное дело.
Спикер заявил, что в настоящее время ведется расследование причины взрыва в штабе полиции британской военной базы.
По данным Cyprus-mail, взрыв произошел после 3:00 утра, когда человек на мотоцикле подъехал к штабу милиции и бросил гранату, которая вызвала взрыв.
Как известно, Великобритания сохранила две военные базы после того, как остров получил независимость от британского колониального правления в 1960 году.