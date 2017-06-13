Найти
АКТУАЛЬНО

Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту

Трамп раздумывает над увольнением спецсоветника, расследующего вмешательство РФ в выборы

ИГИЛ угрожает новыми терактами в США, Европе и России – СМИ

В США достигли межпартийной договоренности по новым санкциям против РФ

За два дня действия безвиза им воспользовались почти 3 тысячи украинцев - ГПСУ

Безвизом с ЕС воспользовались уже более 2500 украинцев



На британской военной базе на Кипре произошел взрыв, ранен один человек

Вторник, 13 июня 2017, 09:48
Версия для печати Комментарии

На британской заморской территории Декелия, на Кипре, в штабе полиции произошел незначительный взрыв, ранен один полицейский.

Об этом сообщил британский представитель штаб-квартиры Кристиан Грей, передает The Associated Press.

По словам Грея, власти рассматривают взрыв, который произошел 13 июня перед рассветом в Декелии Гаррисон у юго-восточного побережья Кипра, как уголовное дело.

Спикер заявил, что в настоящее время ведется расследование причины взрыва в штабе полиции британской военной базы.

По данным Cyprus-mail, взрыв произошел после 3:00 утра, когда человек на мотоцикле подъехал к штабу милиции и бросил гранату, которая вызвала взрыв.

Как известно, Великобритания сохранила две военные базы после того, как остров получил независимость от британского колониального правления в 1960 году.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:46
Возле Мюнхена произошла перестрелка, один раненый
10:38
Правительство Финляндии уйдет в отставку до конца дня
10:24
фото
Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту
10:00
Глава Пентагона "шокирован" низким уровнем боеготовности США
09:48
На британской военной базе на Кипре произошел взрыв, ранен один человек
09:38
К границам Латвии приблизились российские военные корабли
09:29
Трамп раздумывает над увольнением спецсоветника, расследующего вмешательство РФ в выборы
09:14
ИГИЛ угрожает новыми терактами в США, Европе и России – СМИ
08:52
В Турции нашли предполагаемых организаторов убийства посла РФ - СМИ
08:41
Глава Пентагона не видит желания РФ строить позитивные отношения с США
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

Косово голосует против безвиза: сохранит ли полупризнанная страна проевропейский курс

Результаты выборов в Косове стали настоящей бомбой – первое место занял ультраправый блок, лидера которого обвиняют в военных преступлениях. Реализация их обещаний может заблокировать евроинтеграцию Косова, включая безвиз.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первый день безвиза: что требовали у украинцев на границе и почему не всех пустили в ЕС

Все видели, какие очереди стоят за паспортами, но можно ли говорить об ажиотаже на границе? Почему уже есть сообщения о первых отказах в допуске украинцев в ЕС? Какие проверки документов стали реальностью? Все детали первого дня безвиза – в статье на ЕвроПравде.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  