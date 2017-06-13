На британской военной базе на Кипре произошел взрыв, ранен один человек

Вторник, 13 июня 2017, 09:48

На британской заморской территории Декелия, на Кипре, в штабе полиции произошел незначительный взрыв, ранен один полицейский.

Об этом сообщил британский представитель штаб-квартиры Кристиан Грей, передает The Associated Press.

По словам Грея, власти рассматривают взрыв, который произошел 13 июня перед рассветом в Декелии Гаррисон у юго-восточного побережья Кипра, как уголовное дело.

Спикер заявил, что в настоящее время ведется расследование причины взрыва в штабе полиции британской военной базы.

По данным Cyprus-mail, взрыв произошел после 3:00 утра, когда человек на мотоцикле подъехал к штабу милиции и бросил гранату, которая вызвала взрыв.

Как известно, Великобритания сохранила две военные базы после того, как остров получил независимость от британского колониального правления в 1960 году.