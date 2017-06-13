Найти
АКТУАЛЬНО

Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту

Трамп раздумывает над увольнением спецсоветника, расследующего вмешательство РФ в выборы

ИГИЛ угрожает новыми терактами в США, Европе и России – СМИ

В США достигли межпартийной договоренности по новым санкциям против РФ

За два дня действия безвиза им воспользовались почти 3 тысячи украинцев - ГПСУ

Безвизом с ЕС воспользовались уже более 2500 украинцев



Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту

Вторник, 13 июня 2017, 10:24
фото
Версия для печати Комментарии

В центре столицы Казахстана в рамках "Астана арт-фест" разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма.

Об этом сообщает ТСН.

Зато на карте России полуостров появился.

ТСН отмечает, что карты вероятно перерисовали специально для президента РФ Владимира Путина перед его приездом в Астану.

"К тому же заметно, что карты перерисовали. И вероятно, это произошло перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на который в Астану приезжал Путин, ведь изначально карты стран на фигуры нанесли правильно", - сообщает "Телевизионная служба новостей".

 
 

Сообщается, что МИД Украины готовит ноту протеста в адрес Казахстана из-за нарушения международного права.

"Сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока неизвестно, чья это была инициатива", - заявил Владимир Джиджора, временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан.

Ранее сообщалось, что британское издание Daily Mail  в одной из новостей назвало Крым частью России.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:38
Правительство Финляндии уйдет в отставку до конца дня
10:24
фото
Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту
10:00
Глава Пентагона "шокирован" низким уровнем боеготовности США
09:48
На британской военной базе на Кипре произошел взрыв, ранен один человек
09:38
К границам Латвии приблизились российские военные корабли
09:29
Трамп раздумывает над увольнением спецсоветника, расследующего вмешательство РФ в выборы
09:14
ИГИЛ угрожает новыми терактами в США, Европе и России – СМИ
08:52
В Турции нашли предполагаемых организаторов убийства посла РФ - СМИ
08:41
Глава Пентагона не видит желания РФ строить позитивные отношения с США
08:21
В США достигли межпартийной договоренности по новым санкциям против РФ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

Косово голосует против безвиза: сохранит ли полупризнанная страна проевропейский курс

Результаты выборов в Косове стали настоящей бомбой – первое место занял ультраправый блок, лидера которого обвиняют в военных преступлениях. Реализация их обещаний может заблокировать евроинтеграцию Косова, включая безвиз.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первый день безвиза: что требовали у украинцев на границе и почему не всех пустили в ЕС

Все видели, какие очереди стоят за паспортами, но можно ли говорить об ажиотаже на границе? Почему уже есть сообщения о первых отказах в допуске украинцев в ЕС? Какие проверки документов стали реальностью? Все детали первого дня безвиза – в статье на ЕвроПравде.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  