В парламент Молдовы внесли законопроект о борьбе с пропагандой РФ

Вторник, 13 июня 2017, 13:56

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, который призван исключить пропагандистские информационные программы России.

Об этом сообщает Publika.md.

"Телеканалам (в случае принятия закона - Ред.) будет разрешено показывать информационно-аналитические программы, выпуски новостей и программы на военную тематику только о странах Евросоюза, США, Канаде, других государствах Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Ограничения коснутся только новостей и информационно-аналитических программ. За нарушения закон предусматривает санкции, в том числе финансовые, вплоть до отзыва лицензии на вещание ", - заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Выдвинул инициативу лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

По словам Плахотнюка, как сообщает Newsmaker.md, демократы намерены жестко бороться с зарубежной пропагандой, запретив некоторые информационные программы.

"Молдова уязвима к пропаганде, особенно той, что идет по нескольким каналам из России. Это портит имидж страны и наших партнеров из ЕС и США, льется много фальшивой информации", - сказал демократ.

"Эти телеканалы и являются российскими танками", - добавил он.

Сообщается, что владельцам телеканалов Prime TV, РТР-Молдова, НТВ-Молдова, РЕН-Молдова и СТС-Молдова предложат исключить из сетки вещания российские программы.

"Теперь пришло время все решить и понять, есть ли у нас воля, чтобы обезопасить информационное пространство страны", - сказал Плахотнюк и привел в пример Украину, где, по его мнению ситуация хуже, и поэтому Украина была вынуждена принять более радикальные меры по борьбе с внешней пропагандой.

Плахотнюк заверил граждан, что их любимые развлекательные программы будут продолжать ретранслировать, а законопроект о борьбе с пропагандой не подразумевает закрытие телеканалов.

С вещания исключат только пропагандистские информационные программы.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет закон, направленный против российской пропаганды в СМИ, который предлагает Демократическая партия (ДПМ).