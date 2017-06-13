Выдворенные из Молдовы российские дипломаты вербовали боевиков на Донбасс – Reuters

Вторник, 13 июня 2017, 14:55

Молдавская разведка считает, что пятеро российских дипломатов, которые были выдворены из Молдовы в прошлом месяце, были шпионами и вербовали боевиков для участия в конфликте на Донбассе.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве и два неназванных дипломатических источника.

По данным агентства, пять дипломатов выгнали из Молдовы, потому что они, вероятно, были офицерами, работавших под прикрытием на российскую военную разведку.

Молдавские чиновники считают, что россияне вербовали боевиков из Гагаузии, которые перед боями отправляли в полувоенный тренировочный лагерь в Ростовской области на юге России. Впрочем, источники, говорившие на условиях анонимности, не уточняют, каким образом и сколько именно завербовано боевиков.

По данным источников, СБУ сообщала молдавские власти о гагаузах, которые воюют на востоке Украины.

Отвечая на вопрос Reuters, были ли пятеро россиян офицерами ГРУ, пресс-секретарь молдавского МИД заявила, что они дипломаты и отказалась дальше комментировать.

Министерство иностранных дел России отказалось от комментариев. Министерство обороны России на просьбу о предоставлении комментариев не ответило.

Напомним, Молдова 29 мая объявила персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России в Молдове. Впоследствии в правительстве объяснили, что это было сделано на основании информации спецслужб.