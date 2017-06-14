Президент подписал евроинтеграционный закон об оценке воздействия на окружающую среду

Среда, 14 июня 2017, 08:12

Президент Украины Петр Порошенко подписал доработанный Радой закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", важный для евроинтеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины" Об оценке воздействия на окружающую среду ", доработанный Верховной Радой с учетом предложений главы государства", - говорится в сообщении.

Закон приводит украинское законодательство в соответствие с директивами №2003 / 4 / ЕС и №2011 / 92 / ЕС.

Документ регулирует процедуру оценки воздействия на окружающую среду и направлен на предотвращение ущерба окружающей среде, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в процессе принятия решений относительно осуществления хозяйственной деятельности, которая может оказать значительное влияние на окружающую среду.

Закон был проголосован Радой 23 мая.