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Трамп продлил санкции против властей Беларуси

Среда, 14 июня 2017, 09:21
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Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, введенных против Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году из-за нарушения белорусскими властями прав человека и проведения выборов, которые международное сообщество признало недемократическими.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе на сайте Белого дома.

Сообщается, что Трамп продлил действие указа, поскольку "действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Как сказано в пресс-релизе, Трамп продлил действие указа на один год.

Напомним, Совет ЕС 27 февраля 2017 года продлил на год санкции против Беларуси, которые включают эмбарго на поставки оружия и визовые запреты и замораживание счетов в отношении четырех человек.

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