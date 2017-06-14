Пожар в Лондоне: подтверждена гибель нескольких человек

Среда, 14 июня 2017, 10:19

Комиссар пожарной службы подтвердил гибель нескольких человек в результате пожара в 27-этажном здании на западе Лондона.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Дени Баттон, комиссара пожарной службы, в результате пожара погибли несколько человек.

Однако она не смогла назвать точное количество жертв из-за сложности здания, где вспыхнул пожар.

"Это беспрецедентный случай. За свои 29 лет на работе пожарного, я никогда не видела пожара такого масштаба", - заявила она.

Ранее служба скорой медицинской помощи Лондона сообщила о не менее 30 раненых при пожаре в 27-этажке на западе британской столицы.

Как сообщалось, на западе Лондона пожаром охвачено 27-этажный жилой дом. Эвакуация жителей и тушение пожара продолжается.