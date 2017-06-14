Пожар в Лондоне: полиция подтверждает гибель по меньшей мере 6 человек

Среда, 14 июня 2017, 13:35

Глава лондонской полиции подтверждает гибель по меньшей мере 6 человек в результате пожара в 27-этажном здании на западе столицы страны.

Об этом сообщает BBC.

"На данный момент я могу подтвердить шесть смертельных случаев, однако эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку комплексное проведение аварийно-спасательных работ продлится в течение нескольких дней", - заявил начальник столичной полиции Стюарт Кунда.

Напомним, в Лондоне сотни пожарных почти 10 часов пытаются потушить огонь в здании Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон.

На данный момент на месте работают сорок пожарных машин и около 250 пожарных, а также более 100 медиков. Причина пожара пока неизвестна.

По официальным данным, в больницах находятся 50 пострадавших.