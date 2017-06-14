В США на бейсбольном поле произошла стрельба, ранен конгрессмен

Члена Палаты представителей республиканца Стивена Скалиса, представляющего 1-й округ Луизианы, был ранен во время стрельбы, возникшей на бейсбольном поле в Вирджинии.
Об этом сообщает Fox news.
Неизвестный мужчина утром 14 июня открыл огонь из винтовки и ранил конгрессмена в бедро. Его госпитализировали. По сообщению, его помощники тоже были ранены.
|Конгрессмен Стив Скалистое среди четырех раненых
Как сообщает CBS News, в общем результате стрельбы на бейсбольном поле были ранены четыре человека. В воздухе раздалось не менее 50 выстрелов.
Полиция Александрии в Twitter сообщила, что стрелка задержали и он не представляет угрозы.
UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.— Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14 червня 2017 р.
В ближайшее время полиция обещает сообщить подробности инцидента.