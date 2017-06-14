Пожар в Лондоне унес жизни уже 12 человек

Количество погибших в результате масштабного пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне выросло до 12.
Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.
"Командир Канди подтвердил, что число погибших возросло до 12." Мы считаем, что это число, к сожалению, может вырасти ", - говорится в сообщении.
Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase"— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 червня 2017 р.
Полиция отмечает, что сейчас важно идентифицировать тела всех жертв.
По последним данным, в результате пожара пострадали более 70 человек, среди них 20 человек находятся в критическом состоянии.
Мощный пожар Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. Причины возгорания неизвестны.
Здание Grenfell Tower было построено в 1974 году, в нем 120 квартир. В 2016 году завершился капитальный ремонт здания.