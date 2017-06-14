Пожар в Лондоне унес жизни уже 12 человек

Среда, 14 июня 2017, 19:17

Количество погибших в результате масштабного пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне выросло до 12.

Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

"Командир Канди подтвердил, что число погибших возросло до 12." Мы считаем, что это число, к сожалению, может вырасти ", - говорится в сообщении.

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase" — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 червня 2017 р.

Полиция отмечает, что сейчас важно идентифицировать тела всех жертв.

По последним данным, в результате пожара пострадали более 70 человек, среди них 20 человек находятся в критическом состоянии.

Мощный пожар Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. Причины возгорания неизвестны.

Здание Grenfell Tower было построено в 1974 году, в нем 120 квартир. В 2016 году завершился капитальный ремонт здания.