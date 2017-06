Пожар в Лондоне унес жизни уже 12 человек

Количество погибших в результате масштабного пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне выросло до 12.

Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

"Командир Канди подтвердил, что число погибших возросло до 12." Мы считаем, что это число, к сожалению, может вырасти ", - говорится в сообщении.

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase"